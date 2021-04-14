В России выявили 8326 новых случаев коронавируса

По состоянию на 14 апреля выздоровели 237 446 человек, скончались 3286 пациентов. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 539 случаев пневмонии коронавирусного типа, выздоровели 50 304 человека, скончались 736 пациентов.