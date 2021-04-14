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В Казахстане выявили 2229 новых носителей коронавируса

ИА Regnumиещё 23
3 часа назад
В Казахстане за минувшие сутки выявили 2229 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
В России выявили 8326 новых случаев коронавируса
Фото: ИА RegnumИА Regnum
Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате — 612, Нур-Султане — 465, Алма-Атинской области — 226, Карагандинской области — 197. Общее число выявленных случаев достигло 276 054.
По состоянию на 14 апреля выздоровели 237 446 человек, скончались 3286 пациентов. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 539 случаев пневмонии коронавирусного типа, выздоровели 50 304 человека, скончались 736 пациентов.
Отметим, с начала марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В апреле было зарегистрировано рекордное число новых случаев — 2842.
Общество,Казахстан,
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