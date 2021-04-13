«В случае аннулирования тура будут применяться, к сожалению, штрафные санкции по фактически понесенным расходам [ ] аннулировать крайне невыгодно», — заявил эксперт.

Он уточнил, что есть две четкие рекомендации: либо перенос сроков, либо поиск альтернативного направления.

Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня этого года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова , возглавляющая оперштаб по борьбе с COVID-19 при правительстве, на брифинге по коронавирусу, передает РИА «Новости».

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«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года по 1 июня сего года», – сказала Голикова.

При этом будут сохранены на взаимной основе два рейса в неделю Москва Стамбул , Стамбул – Москва. Ограничение также не коснется направлений, «необходимых для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции «Аккую» , и вывоза россиян, находящихся на отдыхе в Турции.

«Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации также в этот же период», – добавила Голикова.



«Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты», – отметила вице-премьер.

В свою очередь Ростуризму поручено принять пакет мер для помощи туристам, купившим туры в Турцию.

«Что касается туроператоров, мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами. Мы в самые сжатые сроки ждем соответствующие предложения. Речь идет как о финансовых, так и не финансовых мерах поддержки», – сказал Голикова.

Вакцинировать всех сотрудников туротрасли. В Турции стартовала нацпрограмма «Безопасный туризм». Привиться от коронавируса в обязательном порядке и до начала летнего сезона должны все работники отелей, авиакомпаний, аэропортов, турагентств, профессиональные гиды. Но ни ограничительные меры, ни вакцинация не спасают страну от вирусных штаммов. Всего за несколько недель в курортных регионах заболеваемость выросла в четыре раза, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

Берег турецкий вновь под угрозой закрытия для отдыхающих. Только за один день, в минувшую среду, здесь – почти 60 тысяч случаев заражения коронавирусом. Такого всплеска здесь не было ни разу с самого начала пандемии.

По данным местного Минздрава, 70-80% заразившихся болеют бессимптомно, что с одной стороны радует, но тревожит – с другой. Инфицированные туристы разъезжаются по домам и помогают той самой, третьей волне COVID-19.

За несколько недель заболеваемость на курорте выросла почти в четыре раза. И вот уже Россия приводит свою статистику.

«Самое значимое количество завезенных штаммов COVID-19 приходится на Турцию, причем речь идет именно о мутировавших штаммах – британском и южноафриканском. Это высокий риск сегодняшнего дня для России», – сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Сами же туристы какого-либо усиления эпидемиологических мер в стране не ощущают. По-прежнему обязательны тесты ПЦР для въезжающих на территорию страны, масочный режим и комендантский час. Вот и все меры безопасности.

«После 21 часа здесь на улицах вообще никого нет. Магазины до 8 вечера максимум работают. Даже продуктовые. И в выходные тоже. Вроде это на туристов не распространяется, но все выходные – с вечера пятницы по утро понедельника – ничего не работает, пойти некуда», – рассказала туристка Инна Саттарова.

Для турецких властей закрытие страны, когда доходный летний сезон на носу, – смерти подобно. Местные туроператоры делают ставки на то, что люди отдыхают в закрытых отелях, а местный персонал вакцинирован и заболеваемость вот-вот пойдет на спад. Но пока – статистика говорит об обратном.

На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе

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"На период с 15 апреля по 31 мая, по нашим данным, туры в Турцию забронировали более 500 тыс. человек", - сказала Ломидзе.

По данным аналитической службы АТОР, общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период 15 апреля по 31 мая, составляло 533 200 человек.

В АТОР также сообщили, что общая стоимость забронированных россиянами туров в Турцию на период до 1 июня составляет 32 млрд рублей.

"Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 млн или 32 млрд рублей", - говорится в сообщении АТОР.

Так, пассажиры S7 с билетами на 13 и 14 апреля смогут оформить вынужденный возврат без штрафа.Об этом сообщила РИА Новости представитель компании.

В пресс-службе « Уральских авиалиний » также заявили, что готовы вернуть деньги за билеты на отменённые рейсы в Турцию.

«Аэрофлот» 13 и 14 апреля продолжит полёты в республику по действующему расписанию. При этом в компании заявили, что готовы использовать более вместительные самолёты на рейсах из Турции, чтобы увеличить число билетов для возвращающихся пассажиров.

Египет назвали достойной заменой турецким курортам для россиян в случае приостановки авиасообщения между двумя странами из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экспертов в туротрасли.

Как отметил директор по маркетингу в одном из сервисов бронирования туров Олег Козырев , в случае открытия чартеров в Египет у этого направления появится огромный потенциал. По его словам, сейчас многих соотечественников останавливает длинная дорога, однако с запуском прямого авиасообщения североафриканская страна станет отличной альтернативой Турции.

Кроме того, гендиректор другого крупного туроператора Артур Мурадян сообщил, что сейчас Египет занимает по популярности третье или четвертое место.

«Он бы мог уверенно занимать и второе, а в зимний период — первое при наличии прямых авиарейсов», — подчеркнул спикер.

Он также добавил, что если другие направления останутся закрытыми для россиян, то Египет может перетянуть на себя существенную долю путешественников из России.

Российская делегация вскоре посетит Турцию для оценки безопасности отдыха россиян, заявил глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа. Об этом сообщает РИА «Новости».