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Онищенко считает, что авиасообщение с Турцией нужно остановить на все лето

ТАССиещё 2
54 минуты назад
Ограничение пассажирского авиасообщения с Турцией должно быть продлено до конца лета, уверен бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
"Закрыть надо на все лето, это моя [позиция]<...> У них медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена", - заявил он ТАСС во вторник.
По мнению Онищенко, россияне сами, без введения ограничений свыше, должны отказываться от полетов в эту страну. "Зачем нам знать - закрыли не закрыли. Нам просто ехать туда не надо, и все. Давайте людей приучим своими мозгами работать, а не в зависимости от того, летают самолеты в Турцию или не летают", - сказал он.
"Иначе что получится: там наверняка люди наши есть, их сейчас оттуда вывозить надо будет, а мы сейчас бабахнем закрытием [авиасообщения], и все. Просто давайте убеждать людей [не ездить туда]", - заявил бывший главный санитарный врач РФ. Он добавил, что Турция в этой ситуации наживается за счет российских туристов.
По его словам, нужно сохранить полеты только для бизнеса, "потому что нужно экономику совместно поднимать, а не кормить нашими деньгами экономику Турции". Онищенко напомнил о членстве Турции в НАТО, непризнании ею Крыма как части России и о турецко-украинском соглашении о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. "Вот на наши деньги эти беспилотники там делаются. Наши люди, если они не хотят о своем здоровье думать, пусть хотя бы подумают о том, что их деньгами будет оплачено вот это все", - подчеркнул он.
Общество,Видео,Геннадий Онищенко,НАТО,РАН,Госдума,ИТАР-ТАСС,Россия,Турция,
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