По мнению Онищенко, россияне сами, без введения ограничений свыше, должны отказываться от полетов в эту страну. "Зачем нам знать - закрыли не закрыли. Нам просто ехать туда не надо, и все. Давайте людей приучим своими мозгами работать, а не в зависимости от того, летают самолеты в Турцию или не летают", - сказал он.