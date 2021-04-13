По его словам, нужно сохранить полеты только для бизнеса, "потому что нужно экономику совместно поднимать, а не кормить нашими деньгами экономику Турции". Онищенко напомнил о членстве Турции в НАТО
, непризнании ею Крыма как части России и о турецко-украинском соглашении о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. "Вот на наши деньги эти беспилотники там делаются. Наши люди, если они не хотят о своем здоровье думать, пусть хотя бы подумают о том, что их деньгами будет оплачено вот это все", - подчеркнул он.