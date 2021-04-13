Американская компания Real Doll раскрыла детали производства секс-роботов. На опубликованное в социальной сети видео обратил внимание Telegram-канал Mash.
На кадрах представлены манекены, металлические части тел и прочие детали, из которых изготавливаются искусственные дамы. Головы будущих реалистичных кукол напоминают сюжет фильма «Терминатор», однако готовая «продукция» выглядит вполне натурально.
Еще в 2017 году крупнейший производитель секс-кукол – компания Real Doll – заявила о том, намерена создать силиконовых красоток с искусственным интеллектом. Такие секс-игрушки вступают в контакт со своими владельцами.