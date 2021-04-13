В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Эпидемический порог по ОРВИ превышен в трех регионах России

Вечерняя Москва
25 минут назад
Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали превышение недельного порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в трех субъектах России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 13 апреля.
3 региона РФ превысили эпидемический порог по ОРВИ
Фото: Анна БыковаАнна Быкова
Среди детей в возрасте от 3 до 6 лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте страны, от семи до 14 лет — в четырех регионах, среди лиц старше 15 лет — в 18 субъектах страны.
У детей до двух лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.
В период подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2020 — 2021 годов были вакцинированы 85,9 миллиона человек, что составляет 59 процентов от общей численности населения России, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
Общество,Роспотребнадзор,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители