Тюменку лишают новорождённого ребёнка из-за справки о ковид

Жительница Ишима Галина родила сына 10 марта. Ребёнок появился на свет недоношенным и его сразу же положили отдельно от матери — в палату интенсивной терапии. Галину выписали без сына 13 мая, чтобы вновь их положить 15 числа, но в соматическое отделение. Когда она пришла домой, то проявились признаки простуды. Она обратилась к терапевту. Но в роддом к малышу её не пустили, так как она не предоставила им на пороге справку об отсутствии коронавируса. Разрешили передать лишь памперсы. А в назначенный день Галине сообщили, что ей необходимо разрешение органов опеки, чтобы увидеть сына.