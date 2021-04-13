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Первую в России «космопанду» сняли на видео

Александр Кузьмин
25 минут назад
В Московском зоопарке собрали летательный аппарат для панды. Видео публикует телеканал «МИР 24».
На кадрах можно увидеть ракету из пластиковой бочки, веревок и бамбука. Также летательный аппарат имеет иллюминатор, а внутри космопанде по имени Жуи есть чем подкрепиться.
Однако для полета панда оказалась тяжелой и медленной. В ракету самец панды решил не залезать. Полакомился заготовленным для него яблоком, закусил съедобными деталями с носа корабля - свежим бамбуком. Таким образом, вылет панды куда-либо за пределы Московского зоосада откладывается на неопределённый срок.
Общество,Видео,Россия,
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