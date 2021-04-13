Первую в России «космопанду» сняли на видео

На кадрах можно увидеть ракету из пластиковой бочки, веревок и бамбука. Также летательный аппарат имеет иллюминатор, а внутри космопанде по имени Жуи есть чем подкрепиться.

Однако для полета панда оказалась тяжелой и медленной. В ракету самец панды решил не залезать. Полакомился заготовленным для него яблоком, закусил съедобными деталями с носа корабля - свежим бамбуком. Таким образом, вылет панды куда-либо за пределы Московского зоосада откладывается на неопределённый срок.