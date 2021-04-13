Раскрыт секрет выявления фальшивых лекарств в аптеке

В аптеках практически невозможно найти фальсификат, но россияне из-за пандемии и самоизоляции всё чаще обращаются в интернет-аптеки, где могут продавать не самые качественные лекарства. Но в погоне за дешевизной многие граждане всё же предпочитают препараты из подобных магазинов, в том числе зарубежных.

Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Как сообщили опрошенные «Известиями» специалисты фармацевтической отрасли, ужесточение ответственности за подделки и введение обязательной маркировки лекарств значительно способствовали очищению рынка от фальсификата.

Но отличить легальную интернет-аптеку от магазина с сомнительной репутацией россияне могут не всегда.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, подделывают, как правило, дешёвые аналоги дорогостоящих лекарственных препаратов.

Некоторые потребители уверены, что таким образом получат доступ к более качественным препаратам. Здесь речь идёт именно о сознательной покупке — выбор контрафакта по ряду причин: финансовых или ментальных, — объяснил эксперт.

Для определения фальсификата нужно внимательно изучить внешний вид упаковки, советует Беспалов. На ней должна стоять маркировка. Также там обязательно должен быть указан срок годности, серия, а на препаратах, выпущенных после июля 2020 года, — код Data Matrix. Если хотя бы одного из перечисленных условий нет, то лекарство может быть ненастоящим.