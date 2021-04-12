"Мы поменяли на Кипр": туристы о запрете полетов в Турцию

Российские туроператоры продавали путевки в Турцию еще за полчаса до приостановки авиасообщения, пишет «Московский комсомолец».

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Подавляющее большинство турфирм еще не решили, смогут ли они компенсировать отмененные путешествия или же перенесут туры на другой срок.

«МК» отмечает, что туроператоры не отменяли продажу путевок, хотя слухи о закрытии Турции ходили с пятницы, 9 апреля.

«Никакой информации нет, не стоит разводить панику на ровном месте. Пока все летает в штатном режиме», - заявляли агентства.

Туристы, которые забронировали путешествие в Турцию в крупной турфирме, рассказали, что оператор предложил им поменять направление с Турции на Кипр, Сербию, Хорватию, Арабские Эмираты, Мальдивы, Кубу или Сейшелы.

«Мы поменяли на Кипр. Турция нам обошлась в 150 тысяч рублей на 8 ночей. Кипр вышел на 20 тысяч дороже, но предложили отель на класс ниже», - рассказал турист.