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"Мы поменяли на Кипр": туристы о запрете полетов в Турцию

Вероника Полынина
26 минут назад
Российские туроператоры продавали путевки в Турцию еще за полчаса до приостановки авиасообщения, пишет «Московский комсомолец».
"Мы поменяли на Кипр": туристы о запрете полетов в Турцию
Фото: ReutersReuters
Подавляющее большинство турфирм еще не решили, смогут ли они компенсировать отмененные путешествия или же перенесут туры на другой срок.
«МК» отмечает, что туроператоры не отменяли продажу путевок, хотя слухи о закрытии Турции ходили с пятницы, 9 апреля.
«Никакой информации нет, не стоит разводить панику на ровном месте. Пока все летает в штатном режиме», - заявляли агентства.
Туристы, которые забронировали путешествие в Турцию в крупной турфирме, рассказали, что оператор предложил им поменять направление с Турции на Кипр, Сербию, Хорватию, Арабские Эмираты, Мальдивы, Кубу или Сейшелы.
«Мы поменяли на Кипр. Турция нам обошлась в 150 тысяч рублей на 8 ночей. Кипр вышел на 20 тысяч дороже, но предложили отель на класс ниже», - рассказал турист.
Как сообщал «Рамблер», Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Запрет касается чартерных и регулярных рейсов. На этот же срок приостановлено сообщение с Танзанией.
Общество,Московский комсомолец,Кипр,Турция,
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