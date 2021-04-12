"Мы поменяли на Кипр": туристы о запрете полетов в Турцию

Российские туроператоры продавали путевки в Турцию
еще за полчаса до приостановки авиасообщения, пишет
«Московский комсомолец».
Подавляющее большинство турфирм еще не решили, смогут ли они компенсировать отмененные путешествия или же перенесут туры на другой срок.
«МК» отмечает, что туроператоры не отменяли продажу путевок, хотя слухи о закрытии Турции ходили с пятницы, 9 апреля.
«Никакой информации нет, не стоит разводить панику на ровном месте. Пока все летает в штатном режиме», - заявляли агентства.
Туристы, которые забронировали путешествие в Турцию в крупной турфирме, рассказали, что оператор предложил им поменять направление с Турции на Кипр, Сербию, Хорватию, Арабские Эмираты, Мальдивы, Кубу или Сейшелы.
«Мы поменяли на Кипр. Турция нам обошлась в 150 тысяч рублей на 8 ночей. Кипр вышел на 20 тысяч дороже, но предложили отель на класс ниже», - рассказал турист.
Как сообщал «Рамблер», Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Запрет касается чартерных и регулярных рейсов. На этот же срок приостановлено сообщение с Танзанией.