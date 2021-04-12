Ростуризм подготовит пакет мер поддержки туристов

Ранее в понедельник Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией
с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом случаев заболевания COVID-19 в республике. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Турцию. По словам замглавы кабмина, исключением станут направления, «необходимые для вывоза российских граждан, находящихся с целью отдыха на территории Турецкой Республики, а также сохранение на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва — Стамбул, Стамбул — Москва».