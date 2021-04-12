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Ростуризм подготовит пакет мер поддержки туристов

Парламентская газета
23 минуты назад
Федеральному агентству по туризму (Ростуризму) дано поручение подготовить пакет мер по поддержке туристов. Об этом на брифинге в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ростуризм подготовит пакет мер поддержки туристов
Фото: PIXABAY.COMPIXABAY.COM
«Что касается туроператоров, то мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами», — цитирует ТАСС ее слова.
Ранее в понедельник Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом случаев заболевания COVID-19 в республике. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Турцию. По словам замглавы кабмина, исключением станут направления, «необходимые для вывоза российских граждан, находящихся с целью отдыха на территории Турецкой Республики, а также сохранение на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва — Стамбул, Стамбул — Москва».
По данным пресс-службы Ассоциации туроператоров, общее количество забронировавших туры в Турцию на период с середины апреля по конец мая составляет 533 200 туристов, из них более 40% — семьи с детьми. Общая стоимость туров оценивается в 32 миллиарда рублей. В этой сумме не учтены бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на бронирования дорогих туров в Турцию (что, по оценкам экспертов, +20% к указанному выше).
«С учетом того, что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок. Масштаб и последствия этого удара с учетом всех негативных последствий пандемии для турсектора, могут быть сравнимы только с закрытием границ в марте 2020 года», — говорится в сообщении АТОР.
Ранее Министерство здравоохранении Турции сообщило, что в прошлый четверг суточный прирост случаев коронавируса в стране седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии и составил 55 941. В пятницу и субботу суточные показатели также были близки к рекордным — 55 791 и 52 676 соответственно.
Общество,Татьяна Голикова,Ростуризм,ИТАР-ТАСС,
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