Турагентства: россияне предпочтут перенести отдых в Турции

"Скорее всего, туристы, которые хотят отдохнуть в Турции, будут переносить отдых на более поздние даты. Конечно, если им это позволит отпускной период", — сказала Осипова.
"Другой вопрос — хватит ли мест? Мы видели в прошлом году, сколько было желающих отдохнуть в России, где тепло и есть море. Популярные объекты размещения были переполнены. Конечно, тогда и Турция на себя оттянула много туристов, разгрузив наши объекты размещения. А сейчас уже на майские праздники наши популярные объекты размещения заполнены", — сказала она.
"Порядок действий потребителей в сложившейся ситуации требует дополнительной проработки, и мы обязательно опубликуем, какие могут быть варианты. Но их традиционно не очень много: замена на другое направление, либо перенос даты, возврат путевок или перенос обязательств", — сказала Ломидзе.
"Вариантов всего несколько, но какой из них выберут операторы и какой будет предпочтительнее для туристов, а также какое вообще может быть развитие сложившейся ситуации, пока сказать сложно", — добавила она.