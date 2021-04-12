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В России выявили почти 200 мутаций коронавируса - Попова

Авторадиоиещё 2
15 минут назад
В России выявили почти 200 мутаций коронавируса при въезде граждан в страну. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
В России выявили почти 200 мутаций коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом в стране происходит замедление снижения темпов заболеваемости, но ситуация в стране стабилизируется. Она добавила, что последние три недели наблюдается снижение не более чем на 1,5 процента от недели к неделе.
Тем не менее, торопиться со снятием ограничений не стоит, указала глава Роспотребнадзора.
Общество,Роспотребнадзор,Россия,
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