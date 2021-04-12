Россия приостановила авиасообщение с Танзанией

«Нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной республикой Танзания также с 15 апреля по 1 июня 2021 года», — заявила Голикова.
Как рассказала Попова, в Танзании наблюдается нестабильная ситуация с распространением коронавируса нового типа. Кроме того, в 2020 году из Танзании в Россию было завезено 11 случаев малярии, с начала текущего года — еще два случая.
Кроме того, оперштаб приостановил авиасообщение России с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами маршрутом Москва — Стамбул и Стамбул — Москва в неделю на взаимной основе.