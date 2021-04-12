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"Провокация": Кикабидзе о приезде Познера в Грузию

Вероника Полынина
39 минут назад
Грузинский актер и музыкант Вахтанг Кикабидзе назвал визит Владимира Познера и его друзей в Тбилиси неэтичным и подлым поступком.
В комментарии «Собеседнику» Кикабидзе заявил, что реакция грузин на приезд Познера после его высказываний об Абхазии не вызывает удивления.
Он предположил, что, если бы Познер приехал один, никакого ажиотажа не было бы.
«Там была такая делегация, что все вверх ногами встали. А потом, представьте: если бы грузины отобрали 20 процентов территории у россиян, и я бы приехал к вам с друзьями в количестве 30 человек справлять день рождения, это понравилось бы?» - поинтересовался артист.
По словам Кикабидзе, подобный поступок россияне расценили бы как «неэтичный, некрасивый и подлый».
Он предположил, что произошедшее с Познером было задумано «сверху» как провокация.
«Если бы заварушка началась, то вот эти солдаты, которые здесь стоят, они были бы уже в Тбилиси», - сказал Кикабидзе, отметив, что Познер мог об этом не знать.
Как сообщал «Рамблер», Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения (1 апреля ему исполнилось 87 лет).
Возле гостиницы, в которой остановился Познер, началась акция протеста из-за его высказываний о Грузии и Абхазии, сделанных в 2017 году. Тогда он заявил, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
СМИ писали, что протестующие шумели возле отеля, свистели и смогли отключить в гостинице электричество. В итоге Познер уехал из Грузии раньше намеченного срока (вернуться домой он планировал 3 апреля). Автобус, в котором он с гостями ехал в аэропорт, закидали яйцами.
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