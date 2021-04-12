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Россиянка показала найденный мышиный хвост в больничном завтраке для детей

Lenta.ru
24 минуты назад
Жительница Екатеринбурга легла на лечение в детскую больницу с двумя детьми и получила на завтрак кашу с мышиным хвостом. Соответствующую фотографию она показала редакции E1.RU.
Россиянка нашла мышиный хвост в завтраке для детей
Фото: E1.RUE1.RU
На фото видна пшеничная каша, пластиковая ложка и нечто серое, похожее на хвост грызуна.
«Я съела ложку, начала набирать вторую и увидела вот это. Мне стало плохо. Вживую и на ощупь понятно очень хорошо, что в каше был целый мышиный хвост», — рассказала женщина.
Обнаружив предмет, она обратилась к постовой медсестре, которая была шокирована увиденным и унесла тарелку заведующему отделением. Сама мать в тот же день написала отказ от госпитализации и вместе с детьми покинула медучреждение.
В больнице объяснили, что еду они готовят не сами, а заказывают ее у сторонней организации. Эту информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Свердловской области. Кашу отправят на экспертизу, на компанию-изготовителя подана жалоба в Роспотребнадзор. Служба взяла ситуацию на контроль.
В середине марта ученики школы в Перми сняли на видео, как сотрудница столовой перекладывала салат из большой кастрюли голыми руками.
Общество,Роспотребнадзор,Екатеринбург,
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