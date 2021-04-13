По данным агентства, Гейдаров проживал в ЖК «Алые паруса» в Москве, место регистрации в России пока устанавливается. Удостоверение беженца обнаружено на месте убийства.
По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина кавказской внешности, у полиции имеется наводка на предполагаемого убийцу, уточняется в сообщении.
С места расправы изъят пистолет-пулемёт «Скорпион» со сбитыми номерами, патроны и гильзы.
Али Гейдаров также был известен по прозвищу Альберт Рыжий.
Как сообщало ИА REGNUM, в фитнес-клубе в Москве несколькими выстрелами из огнестрельного оружия убит петербургский «вор в законе» Альберт Рыжий.