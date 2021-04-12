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Путин возложил цветы к памятнику Гагарину

Российская Газета
24 минуты назад
В День космонавтики президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину недалеко от города Энгельса Саратовской области. Кадры показал телеканал "Россия-24".
Путин возложил цветы к памятнику Гагарину
Фото: РИА Новости/архивРИА Новости/архив
Памятник находится на месте приземления первого космонавта в Парке покорителей космоса.
Также скоро Владимир Путин проведет совещание по развитию космической деятельности в формате видеоконференции.
Общество,Юрий Гагарин,Владимир Путин,Саратовская Область,Энгельс,
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