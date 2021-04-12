Египетские курорты в случае возобновления чартерного авиасообщения с Россией могут стать альтернативой турецкому направлению, сообщили РИА Новости представители туротрасли.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" выразил надежду, что полеты чартерных рейсов из России в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время. Министр отметил, что за последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении.

По статистике общих продаж туров, предоставленной агентству сервисом по поиску и бронированию туров Travelata.ru, за последние две недели доля Египта составила порядка 2%. При этом туры доступны только с перелетом до Каира , далее следует многочасовой трансфер на автобусе.

"Долгая дорога, конечно, останавливает многих туристов, поэтому мы можем уверенно говорить об огромном потенциале направления в случае открытия чартеров. Это стало бы отличной альтернативой турецкому направлению. Подобное решение позволило бы снизить стоимость туров", — отметил директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев.



"Спрос в этом направлении, конечно, есть, и для туристов прямой перелет будет востребованным, как и перелеты на GDS (тип туров с перелетом регулярными рейсами и расчетом итоговой стоимости пакета — ред.)", — сообщила директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова.

Как отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян , Египет сейчас занимает третье-четвертое место с точки зрения популярности у россиян.

"Он бы мог уверенно занимать и второе, а в зимний период — первое место, при наличии прямых авиарейсов. Но если продолжат действовать ограничения на поездки по остальным странам, то Египет способен оттянуть на себя существенную долю туристов", — говорит Мурадян.

На данный момент у туроператора "ANEX Tour" в системе бронирования доступны туры на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду с перелетом в Каир.

"Мы получаем запросы от туристов, однако, ожидаем более оживленного спроса с запуском чартерных программ", — отмечают в компании.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.

Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

Россияне начали аннулировать туры в Турцию, сообщили "РГ" крупные туроператоры выездного туризма. Причиной могли послужить опасения о возможной приостановке авиасообщения из-за ухудшающейся санитарно-эпидемиологической ситуации.

"По нашим данным аннуляции на турецком направлении на этой неделе выросли на 15% по сравнению с прошлой неделей", - рассказала генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная. Однако точно не известно, по каким причинам происходят аннуляции, заметила она.

В компании Tez Tour сообщили, что отмечают спад продаж на фоне сообщений о росте числа заболевших коронавирусом в Турции и возможной приостановкой авиасообщения.

Бронирования с вылетом в ближайшие месяцы упали до минимума в конце предыдущей недели. При этом на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно, заметили в компании.

"Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу - их значения превысили стандартные показатели в десятки раз", - пояснили в пресс-службе Tez Tour.

Туры аннулируются в соответствии с договором.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что полеты чартерных рейсов между российскими городами и курортами Египта могут возобновиться в ближайшее время. Его слова передает РИА «Новости».

«За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении», — отметил глава МИД. Он также сообщил, что речь идет о полетах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В интервью египетской газете «Аль-Ахрам» Лавров также подтвердил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярных пассажирских рейсов в курортные города Египта.

«Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну – важный источник пополнения бюджета», — приводит его слова агентство.

Как стало известно ранее, эксперты по авиабезопасности из РФ пребывали в Египте с инспекцией с конца января по начало февраля. Проверки ранее переносились из-за пандемии коронавируса.

В ноябре 2019 года после очередного визита инспекторов было решено отложить возобновление полетов – к тому моменту египетские аэропорты не соответствуют стандартам безопасности, установленным в России. Кроме того, российскую сторону беспокоит безопасность трансферов из аэропортов в отели.

Полеты из России в Египет «заморозили» в ноябре 2015 года после террористического акта, произошедшего на борту самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» . Лайнер с 224 людьми на борту летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате взрыва и разрушения самолета все пассажиры и члены экипажа погибли, в основном среди них были граждане России.

По неофициальным данным, российская сторона настаивает на том, чтобы в египетских аэропортах на Синайском полуострове российские самолеты обслуживал только российский персонал. По данным следствия, в 2015 году самолет Airbus A321 взорвался потому, что в отсек для негабаритного багажа была заложена бомба. На борт ее пронес один из сотрудников аэропорта Шарм-эш-Шейха

В конце октября 2019 года замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что идет активная работа по восстановлению авиасообщения России с Египтом. Он подчеркнул, что, вероятно, вопрос разрешится в ближайшее время. «Скоро все будет», — сказал Богданов.

Египет теряет миллионы туристов в год от приостановки авиасообщения с Россией, указал тогда же министр финансов Египта Мухаммед Мааит.

«Мы обычно принимали около 3 миллионов российских туристов в год, большей частью в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Это составляло 20-25% от общего числа туристов, посещающих Египет. Это значительный показатель для нашей туристической отрасли и экономики в целом», — подчеркнул египетский чиновник.

Он отметил, что Каир надеется восстановить число принимаемых российских туристов до 3-4 млн человек в год.