Онищенко объяснил опасность отдыха в Турции

Народ должен сам понимать, без закрытия авиасообщения, что лучше остаться в своей стране, чем проболеть весь отпуск, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко , комментируя плохую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Турции

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции, Россия и власти страны ведут переговоры, которые касаются потенциального закрытия границ для туристов. Источник, близкий к членам оперштаба, сообщил , что на данный момент решение все еще не принято.

«Пусть себе летают, сколько влезет. Мы в отношении к собственному здоровью в качестве мерила должны иметь не закрытие или открытие границ с Турцией или другими странами, а ценность собственного самочувствия. Я на протяжении уже нескольких недель говорю, что, во-первых, в Турции сейчас чрезвычайно сложная эпидситуация. И это в определенной мере является критерием состояния здравоохранения этой страны, что подтверждает – она на низком уровне», – говорит Онищенко.

Он призывает граждан самим решать, вне зависимости от результатов переговоров, лететь им в Турцию, где есть высокий риск заболеть коронавирусной инфекцией или же остаться в родной стране. Врач подчеркивает, что нет никакого смысла брать долгожданный отпуск и, скрестив пальцы, надеяться, что весь отпуск не «проваляешься заболевшим».

«Будьте самостоятельным человеком. Не связывайте свое решение с количеством рейсов и наличием мест в самолетах, думайте о своей безопасности, – обращается Онищенко к россиянам. – И, однозначно, мы не летим в Турцию и другие, подобные ей страны, которые наживаются на нашей беспечности, доверчивости. Инфраструктура, которую мы помним, уже потеряна, она уже два года не работает. Вы там точно заболеете, не отдохнете, наберетесь отрицательной энергетики, потому что будете переживать. Не стоит соглашаться даже на самый дешевый билет», – рекомендует эпидемиолог.

Кроме того, депутат напоминает, что в России также достаточно много красивых мест, где можно было бы хорошо и приятно провести отпускное время. «Давайте планировать отдых в нашей стране и будем использовать большую возможность, которая у нас есть. Это позволит нам восстановиться после непростой зимы, нашим детям даст возможность набраться сил перед новым учебным годом», – считает Онищенко.

Он отмечает, что, при этом, конечно, надо требовать от российского бизнеса адекватных комфортных условий, чтобы те деньги, которые тратят отдыхающие, были использованы для развития и улучшения инфраструктуры отдыха.