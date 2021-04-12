Пять тысяч рублей за высокий забор: Какие новые штрафы грозят дачникам

Россиянам-дачникам грозят штрафы за установку заборов, препятствующих поступлению света на соседские участки. О возможном наказании за чрезмерно высокие ограды РИА Новости предупредила член ассоциации юристов России Александра Обрывко.

По словам эксперта, многие граждане хотят оградить свои дачные участки от любопытных глаз и лишнего шума, но рекомендуемая высота забора по периметру садовых участков должна составлять 1,2-1,8 метра. При этом ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50 процентов, уточнила Обрывко.

В том случае, если соседи пожалуются на высокий забор, дачника могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Кроме того, суд обяжет его демонтировать ограду. Эта мера распространяется только на заборы между соседскими участками. При обоюдном согласии собственников соседних участков возможна установка ограждений других типов или вовсе их отсутствие, отметила юрист.

Она также сообщила, что некоторые дачники неправильно устанавливают заборы, невольно захватывая соседские территории. Их могут обязать убрать ограду и выплатить штраф в размере до 1,5 процента от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей для физических лиц (100 тысяч рублей для юрлиц). Кроме того, штраф — в среднем около 500 рублей — взимается за ненадлежащий вид забора.

Жечь костры на даче можно, однако при условии, что вы это делаете в мангале. Расстояние между мангалом и ближайшей постройкой должно быть не менее 5 метров, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Баранов Артем

"Открытый огонь – это не норма. Если вам надо сжечь мусор или траву, делайте это в специальном мусоросжигателе. Альтернатива – яма до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 см, которую вы можете засыпать листьями или сухой травой и сжечь. Яму для огня надо располагать на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки" – говорит юрист.

По его словам, нужно следить за тем, чтобы костер находился от хвойного леса на расстоянии не менее 100 метров, а от лиственного – не менее 30. И речь здесь идёт не обязательно о лесополосе, а даже об отдельно стоящих деревьях.

"Все вышеназванные требования регламентируются недавно вступившим в силу постановлением правительства о мерах противопожарной безопасности. Нарушите правила, будет административная ответственность в виде штрафа. Ст. 20.4 КоАП РФ. Штраф 2-3 тысячи рублей, а если по вашей вине произойдет пожар, то 5 тысяч", — отмечает Баранов.

Санкции достаточно щадящие, но если из-за вашего пожара пострадает чужое имущество, то вам следует быть готовым к возмещению убытков.

"Следует также учитывать, что если вы, например, сжигая мусор, нанесли вред окружающей среде, чужому имуществу, или отдельно взятым людям, то может быть возбуждено еще и уголовное дело, помимо всего вышеперечисленного. Данное правонарушение квалифицируется по ст. 219 УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности", — предупредил юрист.

Наказание в виде крупных штрафов угрожает тем дачникам Российской Федерации, которые используют для посадки весной свой собственный семенной картофель. Опытные эксперты в области агротехники и селекции говорят о том, что это незаконно. Для посадки необходимо использовать картофель, который специально выведен и выращен на территории специализированных семенноводческих хозяйств. Об этом сообщает UTRO.ru со ссылкой на UssurMedia и Союз садоводов России.

Председатель одного из региональных отделений Союза садоводов Елена Храмцова рассказала в беседе с журналистами, что в случае того, если дачники или огородники на своих участках используют для высадки свои собственные картофельные клубни, по российскому закону это считается грубым нарушением правил, регламентирующих производство семян растений. Нарушение закона происходит лишь тогда, когда этот картофель посадят, вырастят, а потом будут им торговать, чтобы новый владелец снова его сажал для продажи.