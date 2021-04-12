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СМИ: власти РФ решили закрыть авиасообщение с Турцией

Ura.Ruиещё 2
32 минуты назад
Россия в ближайшее время закроет авиасообщение с Турцией. Об этом будет объявлено сегодня вечером, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Стало известно о решении России закрыть авиасообщение с Турцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Россия закроет авиасообщение с Турцией», — сообщил источник радиостанции «Говорит Москва».
Ранее турэксперты сообщили, что власти России могут закрыть авиасообщение с Турцией. Они считают, что эта необходимость связана с ухудшением эпидемиологической ситуации в курортной стране.
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко поддержал эту идею, объяснив, что Турция не готова к дальнейшему росту заболеваемости коронавирусом.
Общество,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,Турция,
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