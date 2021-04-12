Россиянам назвали способы гасить конфликты в родительских чатах

Рост числа конфликтов в родительских чатах, которые нередко заканчиваются реальными потасовками, вызван повышенной тревожностью родителей и искажением коммуникации при онлайн-общении, однако есть ряд способов не дать спору разгореться. Об этом «Известиям» рассказали эксперты.

Фото: ТАСС ТАСС

«Рамблер» писал, что ранее волгоградец Роман Гребенюк погиб после конфликта в родительском чате из-за теста по русскому языку. За Анну (Ануш) Мелконян, которая посчитала себя оскорбленной, вступился родственник и избил Гребенюка прямо в банке на глазах свидетелей. От полученных травм тот впал в кому и умер через неделю, не приходя в сознание.

Интернет-среда располагает к более ярким спорам, так как ослабляет у людей внутренний контроль и способствует переносу слов, относящихся к теме вопроса, на себя лично или на своих детей. При этом есть ряд способов не дать перерасти спору в конфликт, отмечают психологи.

«Лучший вариант — чтобы представитель от школы или какой-то родитель отвечал за модерацию такого чата, мог вовремя останавливать или профилактически что-то писать, чтобы конфликты среди родителей так ярко не разгорались», - пояснила психолог консультант Наталья Панфилова.

Она также призвала родителей говорить исключительно о какой-то ситуации, не переходя на личности, а, если гнев толкает на резкие высказывания, то на какое-то время выйти из переписки и успокоиться.

«Лучший способ избежать конфликта — это попытаться встать на место человека, показать, что вы можете понять его и обозначить свою готовность услышать его аргументы и просить его встать на вашу, чтобы партнер по переговорам постарался понять вашу позицию. Как правило, к эскалации конфликта приводят ситуации, когда один человек отрицает право другого на свое мнение», - отметил старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС, кандидат психологических наук Кирилл Хломов.

В свою очередь адвокат Владислав Мещеряков напомнил, что резкие высказывания в родительском чате могут привести к подаче иска о защите чести и достоинства.