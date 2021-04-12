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Стали известны дата и место прощания с Эмилем Верником

Вечерняя Москва
8 минут назад
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Эмилем Верником пройдет 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени Чехова. Об этом рассказал его сын Вадим Верник в понедельник, 12 апреля.
Прощание с Эмилем Верником пройдет во МХТ имени Чехова
Фото: ТАССТАСС
— Прощание с папой состоится во вторник, 13 марта, в 11 утра в МХТ имени Чехова в Портретном фойе, — сообщил Вадим Верник на своей странице в Instagram.
Ранее стало известно, что Эмиль Верник скончался в субботу, 10 апреля. Ему было 96 лет.
СПРАВКА «ВМ»
Эмиль Григорьевич Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. В 1946 году Верник окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского и поступил в театр «Московские литературные чтения».
С 1958 года он работал в качестве режиссера на Всесоюзном радио, с 1969 по 2002 год был главным режиссером литературно-драматического вещания. Также занимался переводами двуязычных литературных вечеров с участием советских и зарубежных артистов.
Эмиль Верник преподавал на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ (доцент Школы-студии МХТ имени Чехова), являлся профессором Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.
Общество,Вадим Верник,Россия,
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