Когда это все закончится: российские банки теряют деньги

В 2021 году прибыль российских банков упадет еще заметнее, чем по итогам 2020-го: на 20–30 процентов (до 1,1–1,2 триллиона рублей) против падения на 6,2 процента. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство «Эксперт РА».

Аналитики считают, что наиболее ощутимы последствия пандемии станут после завершения моратория на банкротство юридических лиц.

Основной причиной снижения прибыли в «Эксперт РА» назвали рост отчислений в резервы из-за ухудшения финансового положения заемщиков. Второй негативный фактор - уменьшение доходов от валютной переоценки. В результате рентабельность сектора упадет с 16 до 10–11 процентов в 2021 году.

При этом вице-президент Moody's Ольга Ульянова считает, что чистая прибыль банков останется на том же уровне, что и в 2020-м, такой же прогноз у «Открытия» и Промсвязьбанка , а в Сбербанке ожидают роста прибыли по сравнению с прошлым годом.

Как писал «Рамблер», ранее в «Эксперт РА» рассказали, что в 2021 году 33 российских банка могут лишиться лицензии.

В «Эксперт РА» подсчитали, что к 1 января индекс здоровья банковского сектора составлял 91 процент (это доля банков, которые будут финансово устойчивыми в ближайшие год). Оставшиеся девять процентов кредитных организаций (33 банка) могут допустить дефолт. Список банков в «Эксперт РА» не раскрыли.

В 2020 году из-за пандемии и ограничительных мер Центробанк отозвал всего 17 лицензий - это гораздо меньше, чем в предыдущие несколько лет. К примеру, в 2019-м лицензий лишились 28 российских банков.