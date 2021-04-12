Пока вы спали: россияне массово аннулируют путевки в Турцию

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На фоне сообщений о росте заболеваемости коронавирусом в Турции и возможном ограничении авиасообщения спрос на отдых в этой стране упал на четверть, а количество аннулированных путевок увеличилось в десятки раз. Об этом со ссылкой на туроператоров пишут «Известия».

По мнению экспертов, если ограничения на полеты в Турцию все же будут введены, то страна может недосчитаться до 20 тысяч российских туристов еженедельно, а спрос переориентируется на Тунис, ОАЭ, Египет, Грецию, Кипр.

Банкам предрекли потерю прибыли

По итогам 2021 года чистая прибыль банковского сектора может снизиться на 20–30% до 1,1–1,2 трлн рублей, а рентабельность упадет до 10–11 %, прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА».

По мнению аналитиков, на банковский сектор повлияет экономический спад из-за COVID-19, ухудшение положения заемщиков и качества кредитных портфелей, рост отчислений в резервы, сжатие чистой процентной маржи и уменьшение доходов от валютной переоценки.

В 2020 году уровень закредитованности россиян вырос на 13,4%, достигнув рекордных 19,92 трлн рублей, при этом отмечен значительный спрос на ипотеку и микрозаймы. К такому выводу пришли в своем исследовании эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков», сообщает газета «Известия».

В число наиболее закредитованных регионов вошли Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области. При этом наименьший уровень долговой нагрузки в Крыму, Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Онлайн-ретейлер Ozon планирует к 2030 году арендовать около 220 000 квадратных метров в Москве по свою новую штаб-квартиру. Если сделка состоится в заявленном объеме, то она станет самой крупной за всю историю офисного рынка России, пишет «Коммерсант».

Согласно разосланному консультантам и девелоперам письму, с которым ознакомилось издание, Ozon до мая 2025 года планирует занять 160 000 кв. м., к 2027 году — дополнительно 40 000 кв. м. и еще 20000 кв. м. — к 2030 году.