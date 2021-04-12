СМИ рассказали о письме Гагарина на случай катастрофы

РИА ФАН рассказало , что после смерти Юрия Гагарина его жена Валентина получила письмо, составленное им перед первым полетом в космос. По данным агентства, записку должны были передать его семье в случае катастрофы.

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РИА ФАН отмечает, что в письме Гагарин попросил Валентину позаботиться о дочерях, растить их «не белоручками», помогать его родителям и устроить свою личную жизнь. Космонавт счел свой текст «слишком траурным» и надеялся, что жена его никогда не увидит.

«Мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолетную слабость», - отмечал он.

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года, выполняя тренировочный полет на МиГ-15УТИ вместе с опытным конструктором Владимиром Серегиным . Катастрофу объясняют резким маневром, который экипаж совершил из-за изменившейся в полете воздушной обстановки.

Как писал «Рамблер», ранее соседка Гагарина, доктор технических наук Тамара Волынова рассказала, что в день гибели космонавт впервые забыл пропуск на аэродром и вернулся за ним домой.

По словам Волыновой, в тот день они вместе вышли на работу. Она опаздывала, и Гагарин придержал для нее створки дверей лифта. Когда они дошли до перекрестка, Гагарин сказал ей, что впервые в жизни забыл пропуск, и пошел домой. Волынова уговаривала его пойти без пропуска, так как первого космонавта все знали в лицо, но Гагарин все же решил вернуться.