Нашествие комаров ждёт россиян в мае

Россиян в мае ждёт нашествие комаров, если весна в этом году окажется тёплой. Первые насекомые могут появиться уже в апреле, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

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По словам эксперта, в мае комаров будет очень много. А первая волна нашествия кровососущих может начаться чуть раньше, приводит слова биолога радио Sputnik. Для появления взрослых комаров достаточно две недели. Много насекомых будет и в начале лета.

Но если наступит похолодание, то оно может спасти россиян от нашествия зловредных насекомых в последний месяц весны. Холод будет тормозить развитие комаров. А их личинки начинают расти только тогда, когда открытые водоёмы перестанут замерзать по ночам.