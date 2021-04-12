В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Нашествие комаров ждёт россиян в мае

News.ru
16 минут назад
Россиян в мае ждёт нашествие комаров, если весна в этом году окажется тёплой. Первые насекомые могут появиться уже в апреле, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Нашествие комаров ждёт россиян в мае
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам эксперта, в мае комаров будет очень много. А первая волна нашествия кровососущих может начаться чуть раньше, приводит слова биолога радио Sputnik. Для появления взрослых комаров достаточно две недели. Много насекомых будет и в начале лета.
Но если наступит похолодание, то оно может спасти россиян от нашествия зловредных насекомых в последний месяц весны. Холод будет тормозить развитие комаров. А их личинки начинают расти только тогда, когда открытые водоёмы перестанут замерзать по ночам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что клещи в средней полосе России начинают активизироваться в конце апреля — начале мая. Научный сотрудник кафедры общей биологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский дал несколько советов, как избежать укусов этих насекомых.
Общество,МГУ,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители