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Спасение тюленёнка из Крюкова канала в Петербурге попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
В Санкт-Петербурге спасатели вытащили детёныша тюленя из Крюкова канала. Видео операции опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, как спасатель подкрался к животному, лежавшему на льду Крюкова канала, и набросил на него сачок. Тюленёнок предпринял попытки сбежать, но всё же сдался человеку и был в отправлен в Центр спасения тюленей.
«Серый тюленёнок из Крюкова канала у нас! Благодарим всех жителей, которые сообщали нам в режиме онлайн местонахождение тюленёнка и обстановку в целом, а также спасателей отряда «Кошкиспас» за помощь», — рассказали активисты.
Сейчас малышу ничего не угрожает. Его накормили и отогрели.
Общество,Видео,Санкт-Петербург,
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