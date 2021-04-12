Россиян предупредили о надвигающейся первой волне комаров

По его словам, сроки появления комаров зависят от погоды. Эксперт объяснил, что, когда закончатся ночные заморозки, начнут прогреваться открытые водоемы, в которых могут развиваться личинки насекомых. Марьинский подчеркнул, что чем ниже температура воды, тем медленнее появляются комары, если же температура будет довольно высокой, то первая волна начнется уже скоро. Возможно, мы столкнемся с ней уже в мае или даже чуть раньше, резюмировал он.