Моральная ошибка: Авен перечислил промахи Гайдара

Решение не возвращать населению советские вклады, потерянные в начале 90-х годов, было ошибочным. Об этом заявил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен . Его цитирует «Коммерсант».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я считаю, что это была моральная ошибка», - сказал банкир.

По его мнению, правительство Гайдара «не проедало» деньги, лежавшие на сберкнижках граждан СССР. Это сделало последнее советское правительство во главе с Валентином Павловым . Он возглавлял минфин в 1989-91 годах и стал премьер-министром СССР в 1991-м.

Авен считает, что правительству Гайдара от советских сбережений граждан достался «мизер», который съела инфляция. Поэтому либеральные экономисты взяли на вооружение тезис: «Не мы тратили — отдавать ничего не будем». И это было ошибкой.

Банкир отметил, что долг нужно было признать и выплатить, даже если б это заняло 50 лет и для этого понадобилось выдавать населению имущество или земельные наделы.

«Это, наверное, было бы значительно справедливее. Потому что люди копили всю жизнь, потом — бам! — и все сбережения сразу исчезли», — подчеркнул он.

Кроме того, Авен считает, что Гайдару следовало дистанцироваться от Ельцина и создать отдельную политическую силу с более демократическим курсом.

Банкир отметил, что реформаторы 90-х не хотели развала государства. «У Гайдара было вполне имперское сознание». У Чубайса оно, по-моему, таким и осталось», - отметил он.

Ранее «Рамблер» сообщал , что правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу новый законопроект, который позволит вернуть дореформенные накопления россиян.

Документ, принятый еще в 1995 году, гарантировал россиянам полную компенсацию дореформенных вкладов. Это деньги, которые находились на вкладах Сбербанка до 1991 года или средства в системе госстрахования или ценных бумагах СССР.