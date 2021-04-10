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На месте мусульманского кладбища в Крыму решили построить каток

Lenta.ru
1 час назад
На месте мусульманского кладбища в Евпатории (Республика Крым) решили построить каток. Об этом сообщает издание «Подъем». Отмечается, что споры вокруг территории длились несколько месяцев.
По данным издания, решение возмутило крымских татар. Однако, по словам вице-премьер Крыма Евгения Кабанова, на месте строительства спортобъекта «нет никакого кладбища».
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук, в свою очередь, подчеркнул, что часть пустующей территории отдадут под сквер, а оставшуюся — под каток.
«Это кладбище застроено на 70 процентов уже. Если мы так рассуждаем, то и Питер весь на костях построен. Я вчера собрал представителей крымско-татарской общественности и предложил нормальный, по нашему видению, вариант: в оставшемся не застроенном магометанском кладбище 80 процентов земли сделать сквером дружбы, и юридически его на века узаконить. А южную часть оставить для целевого назначения "спорт"», — сказал он.
Тихончук добавил, что в восточной части города живут порядка 25 тысяч человек и нет никакой спортинфраструктуры.
Предложенный план по скверу обсудят в Духовном управлении мусульман во вторник, 13 апреля.
Общество,Видео,Духовное управление мусульман,Республика Крым,Евпатория,
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