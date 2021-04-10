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Правила посещения Кремля изменились

Газета.Ruиещё 2
16 часов назад
Правила посещения Московского Кремля были изменены Федеральной службой охраны (ФСО). Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Правила посещения Кремля изменились
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно тексту документа, на территорию Кремля можно будет брать безалкогольные напитки и еду, а также небольшие рюкзаки. При этом на жидкость также устанавливаются ограничения в объеме, и продукты должны находиться в прозрачных упаковках.
Кроме того, были внесены коррективы и в график посещения Кремля. Так, в период с мая по сентябрь и в течение зимних школьных каникул время, отведенное для посещений, будет увеличено. Стандартный график работы составляет с 10.00 до 17.00 во все дни, кроме четверга.
По новым правилам посетители смогут войти в Кремль через Спасскую башню, а также исследовать новые маршруты. Также здание Кремля смогут посетить люди с ограниченными возможностями.
Общество,Федеральная служба охраны,
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