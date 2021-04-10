Главврача наказали за неправильное хранение "Спутник V"

Согласно опубликованной на сайте суда информации, был нарушен контроль за температурным режимом хранения вакцины, а также за условиями ее транспортировки.

Куликов обвиняется по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Однако судебное постановление может быть обжаловано, так как еще не вступило в силу. Кроме того, у Куликова есть рассрочка по оплате штрафа.