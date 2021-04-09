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В Самарской области началась подготовка к параду Победы

RT на русском
1 час назад
В Самарской области военные начали подготовку к параду Победы. Тренировки проходят на аэродроме Кряж.
В Самарской области началась подготовка к параду Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Участники отрабатывают движение в парадной колонне.
На параде будут представлены в том числе зенитные комплексы С-400 «Триумф». В подразделения ПВО, которые базируются в регионе, эта техника поступила в конце 2020 года.
Как ранее сообщала сетевая газета «Янтарный край», на Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Общество,Самарская Область,
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