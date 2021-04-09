В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Джеймса Франко обвинили в домогательствах к детям

Газета.Ru
15 минут назад
Американская актриса Шарлин Йи в Instagram обвинила актера Джеймса Франко в домогательствах к детям и женщинам.
Джеймса Франко обвинили в домогательствах к детям
Фото: ReutersReuters
Шарлин Йи снималась с Франко в фильме «Горе-творец» и хотела уйти из проекта, узнав о поведении Франко. Однако ее попытались подкупить более значительной ролью и заверили, что артист изменился. В одобрении действий Франко она обвинила Сета Рогена — продюсера фильма и его друга. «Франко уже очень давно домогается детей», — утверждает она, добавляя, что дети и женщины, ставшие жертвами актера, страдают от посттравматического расстройства.
Ранее сообщалось, что Джеймс Франко, который был основателем и директором закрытой в 2017 году школы актерского мастерства Studio 4, предварительно урегулировал иск о сексуальной эксплуатации в учебном учреждении.
Согласно материалам суда, истцы в лице актрис и бывших студенток Сары Тизер-Каплан и Тони Гаал, которые подали иск в 2019 году, согласились отказаться от своих индивидуальных претензий по соглашению.
Они утверждали, что Франко «стремился создать свой круг молодых женщин, которые подвергались его личной и профессиональной сексуальной эксплуатации».
Общество,Джеймс Франко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители