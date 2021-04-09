Джеймса Франко обвинили в домогательствах к детям

Американская актриса Шарлин Йи в Instagram обвинила актера Джеймса Франко в домогательствах к детям и женщинам.

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Шарлин Йи снималась с Франко в фильме «Горе-творец» и хотела уйти из проекта, узнав о поведении Франко. Однако ее попытались подкупить более значительной ролью и заверили, что артист изменился. В одобрении действий Франко она обвинила Сета Рогена — продюсера фильма и его друга. «Франко уже очень давно домогается детей», — утверждает она, добавляя, что дети и женщины, ставшие жертвами актера, страдают от посттравматического расстройства.

Ранее сообщалось, что Джеймс Франко, который был основателем и директором закрытой в 2017 году школы актерского мастерства Studio 4, предварительно урегулировал иск о сексуальной эксплуатации в учебном учреждении.

Согласно материалам суда, истцы в лице актрис и бывших студенток Сары Тизер-Каплан и Тони Гаал, которые подали иск в 2019 году, согласились отказаться от своих индивидуальных претензий по соглашению.