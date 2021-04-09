Здоровье россиян захотели оценивать по западным критериям

Эксперты Минздрава рассмотрят внедрение в России западной системы оценки эффективности лечения (QALY), при положительном решении министерство инициирует законопроект, узнала «Газета.Ru». Эта система субъективна, а выбор той или иной методики зависит от финансирования, говорят эксперты, но для экономики страны она даст положительный эффект, полагают экономисты.

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Следующим этапом обсуждение внедрения системы оценки эффективности медицинских технологий с использованием показателя QALY (quality-adjusted life-years – годы качественной жизни) будет уже на законодательном уровне, сообщила «Газете.Ru» начальник отдела развития и внешних коммуникаций ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава Нурия Мусина. В развитых странах показатель QALY, например, учитывает последствия использования того или иного лекарственного препарата.

Собеседница пояснила, что обсуждение будет вестись в рамках рабочей группы Министерства здравоохранения РФ по мониторингу правоприменительной практики «Правил формирования перечней лекарственных препаратов». В группу, в том числе, входят представители индустрии. Для внедрения этой системы понадобится внесение изменений в постановление правительства «Об утверждении правил формирования перечней лекарственных препаратов», уточнила Мусина.

«Мы ожидаем что, уже в течение этого года будет какой-то результат», — сказала Нурия Мусина.

Сам показатель QALY нужен в первую очередь экспертам, пояснила она. Эта информация позволит повысить прозрачность процесса принятия решений в сфере здравоохранения, а именно — о финансировании технологий в рамках ограниченного бюджета.

«Наиболее развитые страны с точки зрения доступности медицинской помощи используют именно этот инструмент для поддержки принятия решений. Конечно, он обладает рядом ограничений, но на сегодняшний день это один из наиболее распространённых и простых инструментов, позволяющих сравнивать препараты для лечения разных заболеваний для принятия решений в рамках одного бюджета. Это пока единственная модель, которая позволяет это сделать более-менее прозрачно и объективно», — сказала представительница «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи».

В Минздраве на момент публикации материала не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о планах по внедрению методики QALY в России, и были ли сделаны какие-то шаги в этом направлении.

Российский акцент

Показатель QALY используют в некоторых развитых странах, например, в США и Великобритании. Прежде всего, она нужна для того, чтобы оценить качество жизни граждан, в качестве вспомогательного решения для этой методики используется специальный опросник. Он позволяет проследить состояние здоровья человека по пяти категориям: мобильность, самообслуживание, активность в повседневной жизни, боль и дискомфорт, беспокойство и депрессия. Использование этой системы рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения как один из методов фармакоэкономической оценки медицинского лечения.

В России QALY пока не могли ввести из-за отсутствия национальной методики оценки качества жизни. Дело в том, что жителям определенных стран свойственны разные критерии оценки проблем: например, для шведов депрессия – более значимая проблема, чем физическая боль, а китайцам важнее всего сохранять самостоятельность при болезни и с возрастом.

Чтобы понять, что важно для россиян, был проведен специальный опрос, писал в марте «Коммерсантъ». Выяснилось, что наибольшей ценностью для граждан России является возможность передвигаться. Такого же мнения придерживаются жители Дании, Германии и Японии. Наименьшей ценностью оказалось наличие беспокойства и депрессии, как в Португалии и Шри-Ланке. Результаты этого исследования смогут в дальнейшем использовать для внедрения системы QALY в России.

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, QALY — очень субъективный показатель. Он учитывает то, как сам больной оценивает свое состояние: насколько качество его жизни стало хуже из-за болезни.

«Например, насморк на 0,05% ухудшает жизнь, а онкологическое заболевание — на 60-70%»,

— сказала эксперт «Газете.Ru».

В каждой стране своя система оценок в зависимости от доступных технологий лечения. Терапия должна повышать QALY, приближая его к максимуму. У абсолютно здоровых людей он составляет 100%. Если стоимость лечения выше определенного предела улучшения доли QALY, то технология не принимается. Если стоимость технологии ниже, чем этот предел — то принимается, пояснила эксперт.

«Говоря откровенно, это очень субъективный показатель, его активно применяют в некоторых странах, с внедрением принципа «готовности платить», т.е. оплачивать только то, что соответствует лимитам повышения показателя. Мне кажется, что в России с ее конституционными гарантиями бесплатной доступной и качественной помощи для всех этот показатель не приживется. Я знаю, кто его продвигает, и всегда выступаю против»,

— заявила Попович.

Экономика выиграет

Улучшение качества жизни позитивно влияет на экономическое состояние страны, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович . Здоровье отражается на производительности труда, причем независимо от профессии. Сейчас во всем мире призывают увеличивать вложения в человеческий капитал: финансировать здравоохранение, образование, науку, подчеркнул эксперт.

«При всем уважении к правительству, к Центробанку, к Министерству промышленности – не они создают экономику. В том смысле, что они не сеют, не пашут, не строят, не обучают. Это все делают люди»,

— сказал Остапкович «Газете.Ru».

Внедрение QALY, по его мнению, — это попытка добиться каких-то медицинских стандартов, чтобы лечение производилось примерно в одном направлении, причем желательно во всем мире. При этом, конечно, будут учитываться индивидуальные особенности страны, добавил Георгий Остапкович.

В России сейчас нет универсального критерия оценки качества жизни, хотя способов оценки много, сообщила «Газете.Ru» профессор кафедры труда и социальной политики, директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. Официальный критерий – это доходы населения, динамика их роста и снижения. Тем не менее, всегда нужны дополнительные показатели, так как качество жизни – это интегральный показатель, сказала она.

«Тут играет роль и моральное состояние людей, и их жизненный оптимизм. Очень важным является и показатель потребительских возможностей. В частности, расходов внутри семейного бюджета. К сожалению, очень редко используется оценка лишений», — отметила Храпылина.

Она уточнила, что речь идет о специальном опроснике, по которому эксперты пытаются выяснить, каких важных услуг или товаров лишают себя люди, и почему.

Вообще важно учитывать разные критерии при оценке качества и уровня жизни людей, отметил Григорий Остапкович из НИУ ВШЭ. Например, тот же показатель ВВП не говорит о реальном экономическом положении людей. Это стандартный индикатор, но «весьма виртуальный», сказал эксперт.