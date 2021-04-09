Владельцы брендов «Слобода», «Ряба», «Скит» и других марок предупредили, что в апреле отпускные цены на майонез и соусы вырастут на 5–12 процентов. Об этом пишет «Коммерсант».

В Нижегородском масложировом комбинате (НМЖК; «Ряба», «Сдобри») ритейлерам объяснили, что ключевое сырье для соусов продолжает дорожать: подсолнечное масло с конца 2020-го по март 2021 года выросло в цене на 59 процентов, тропические масла и их фракции - на 20–44 процента. Также дороже стали упаковка и логистика.

В НМЖК отметили, что повышение цен на десять процентов не компенсирует рост себестоимости, а всего лишь помогает избежать убытков.

Коммерческий директор «Скита» Леонид Аксельрод назвал рост цен на подсолнечное масло «катастрофой» для переработчиков. Он отметил, что для торговых сетей предельная отпускная цена литровой бутылки масла - 95 рублей, а переработчики покупают ее по экспортной цене - 130 - 135 рублей.

Минсельхозе «Коммерсанту» заявили, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта помогут сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и удержать цены на стабильном уровне.

Однако источник газеты на рынке заявил, что ингредиенты для пищевой промышленности дорожают слишком быстро, поэтому в середине года поднять цены могут поставщики почти всех продуктов (на два-три процента несколько раз), кроме уже подорожавшего мяса.