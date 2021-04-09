Россия пережила настоящий беби-бум в марте

В первом весеннем месяце этого года в России родилось на 15% больше детей, чем в то же время год назад, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова . Прирост отмечается в 75 регионах, а в 38 субъектах этот показатель превысил средний по России. Кроме того, замедлились темпы снижения числа рождений — с 8% в 2019 году до 3% в прошлом году.

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Родившиеся в марте дети были зачаты примерно в июне. В первую неделю месяца еще был режим самоизоляции, потом его отменили, но многие остались работать на удаленке. Причем в некоторых семьях дистанционно трудились оба супруга, что явилось проверкой на прочность их отношений. Какие-то браки не выдержали и распались, а какие-то, наоборот, только стали крепче, говорит психотерапевт, коуч, руководитель Центра психотехнологий Ольга Добрынина:

Ольга Добрынина, психотерапевт, коуч, руководитель Центра психотехнологий: «Во-первых, ура, что в пандемии есть какие-то хорошие стороны. С одной стороны, увеличилось количество разводов, оттого что люди стали сидеть дома взаперти. Но есть здесь и вторая сторона: у людей появилось время на общение, увидеть друг друга, а кто-то, может, на самом деле влюбился в свою жену еще раз, оказавшись на одной территории».

В прошлом году разводов стало меньше чем было в 2019 на 9%. Но в соотношении с числом заключенных браков цифра выглядит даже пугающе — 73% браков распалось. В предыдущие два года разводов было примерно 65%. Это может объясняться тем, что и свадеб в год пандемии было меньше — на 21%. Сыграли свою роль антиковидные ограничения. Кстати, почти половина разведенных пар оказались бездетными. Но если статистика марта указывает на беби-бум, то в ряде роддомов никакого феноменального всплеска рождаемости не заметили. Родов было даже меньше, чем в прошлом году, а весной всегда идет небольшой прирост, говорит акушер-гинеколог клиники «Армедика», доктор медицинских наук Аржана Бычкова:

Аржана Бычкова, акушер-гинеколог клиники «Армедика», доктор медицинских наук: «Традиционно из года в год начиная с марта мы замечаем увеличение количества родов по отношению к февралю, январю. Но хочу отметить, что количество беременных на сегодняшний день в марте намного ниже, чем приходящееся на 2020 год. В условиях частной нашей клиники количество наблюдающихся по беременности резко снижено сейчас. И количество родов где-то на 15% ниже».

Действительно, в январе рождаемость упала более чем на 10%, в феврале — почти на 6%. Смотреть нужно на данные не за месяц, а хотя бы за квартал, говорит демограф Алексей Ракша. Кроме того, на число рождений сильно влияет календарный фактор:

Алексей Ракша, демограф: «Когда попадает какая-нибудь праздничная или выходная неделя на какой-то месяц, это очень сильно меняет число и родившихся, и умерших конкретно в этом месяце, потому что это статистика не по дате рождения или смерти, а по дате регистрации рождения и смертей в органах ЗАГС. А регистрация в органах ЗАГС происходит только по рабочим дням. В этом марте 22 рабочих дня, а в прошлом марте было 19 рабочих дней, и там, по-моему, в конце месяца президент объявил как раз режим нерабочих дней. И вот эта статистика везде лежит, и ею все пользуются. Но по ней какие-нибудь тренды понять гораздо тяжелее».