Спасённых воронежских бельчат сняли на видео

По рассказам главы центра реабилитации диких животных "Сердце леса" Аниты Придоткайте, один из местных жителей обнаружил утонувшую белку в бочке с водой на своем участке. Она хотела попить, но не удержалась и упала. Дочь мужчины обратилась к зооволонтерам с просьбой спасти оставшихся у белки пятерых бельчат. Отмечается, что среди них три девочки и два мальчика.