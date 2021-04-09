Спасённых воронежских бельчат сняли на видео

Воронежские зооволонтеры выкармливают пятерых новорожденных бельчат.
Видео публикует канал «Москва 24».
По рассказам главы центра реабилитации диких животных "Сердце леса" Аниты Придоткайте, один из местных жителей обнаружил утонувшую белку в бочке с водой на своем участке. Она хотела попить, но не удержалась и упала. Дочь мужчины обратилась к зооволонтерам с просьбой спасти оставшихся у белки пятерых бельчат. Отмечается, что среди них три девочки и два мальчика.
Мы выехали на место, забрали бельчат, сейчас они у нас. Им не больше 25 дней, потому что нижние резцы только-только начали у них прорезаться, а у белки нижние резцы выходят где-то на 21-23 день с момента рождения. Перспективы такие: выкармливание, дичание в вольере и потом, соответственно, сам выпуск", — сказала Придоткайте.
По ее словам, бельчата после всего произошедшего вполне могут выжить в диких условиях.