Названы отличительные признаки поддельных лекарств

Эксперт уверен, что контрафакта и фальсификата в российских аптеках очень мало, и ссылается на строгую систему контроля. Так, в 2020 году была запущена система маркировки, которая является одним из барьеров по появлению на рынке некачественной продукции. При этом статистики по самым популярным подделкам нет, но чаще всего подделывают дорогие препараты, передает агентство «Прайм
».
Чтобы не купить поддельное лекарство, эксперт рекомендовал изучить перед покупкой внешний вид упаковки. На ней должна стоять маркировка, указан срок годности, серия, а для препаратов, которые выпущены после июля 2020 года, должен быть data matrix код. Также важно посмотреть на содержимое. Любые изменения могут указывать на то, что у вас в руках у покупателя находится фальшивка, резюмировал Беспалов.