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Специалист назвал отличительные признаки поддельных лекарств

Вечерняя Москва
42 минуты назад
Поддельные лекарства вряд ли можно купить в российских аптеках, чаще всего они встречаются в интернет-магазинах, в том числе зарубежных. В основном речь идет о более дешевых аналогах дорогостоящих препаратов. Об этом сообщил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Названы отличительные признаки поддельных лекарств
Фото: pexels.com / Anna Shvetspexels.com / Anna Shvets
— Некоторые потребители уверены, что таким образом получат доступ к более качественным препаратам. Здесь речь идет именно о сознательной покупке — выбор контрафакта по ряду причин: финансовых или ментальных, — сказал он.
Эксперт уверен, что контрафакта и фальсификата в российских аптеках очень мало, и ссылается на строгую систему контроля. Так, в 2020 году была запущена система маркировки, которая является одним из барьеров по появлению на рынке некачественной продукции. При этом статистики по самым популярным подделкам нет, но чаще всего подделывают дорогие препараты, передает агентство «Прайм».
Чтобы не купить поддельное лекарство, эксперт рекомендовал изучить перед покупкой внешний вид упаковки. На ней должна стоять маркировка, указан срок годности, серия, а для препаратов, которые выпущены после июля 2020 года, должен быть data matrix код. Также важно посмотреть на содержимое. Любые изменения могут указывать на то, что у вас в руках у покупателя находится фальшивка, резюмировал Беспалов.
Общество,Николай Беспалов,
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