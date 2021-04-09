Названы отличительные признаки поддельных лекарств

Чтобы не купить поддельное лекарство, эксперт рекомендовал изучить перед покупкой внешний вид упаковки. На ней должна стоять маркировка, указан срок годности, серия, а для препаратов, которые выпущены после июля 2020 года, должен быть data matrix код. Также важно посмотреть на содержимое. Любые изменения могут указывать на то, что у вас в руках у покупателя находится фальшивка, резюмировал Беспалов.