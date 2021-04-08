В России начали продавать телевизор за 7 млн рублей

Компания LG вывела на российский рынок телевизор Signature OLED TV R. На сайте производителя уже можно оставить запрос на покупку.

«Телевизор появляется, когда он вам нужен, и исчезает, когда больше не требуется. Экран перемещается на три разных уровня, каждый из которых имеет свое предназначение», — сообщается на сайте компании.

Телевизор можно использовать в режиме колонки, немного развернуть экран и пользоваться музыкой, подсветкой, в качестве умного дома или часами или же в полноэкранном режиме.

Диагональ устройства составляет 65 дюймов. Также телевизор отличается особенно ярким изображением за счет самоподсвечивающийся пикселей. Заявленная стоимость — 90 тысяч долларов (6,9 млн рублей). Впервые телевизор представили на выставке CES в Лас-Вегасе в 2019 году, пишет «Коммерсант».