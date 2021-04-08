В России начали продавать телевизор за 7 млн рублей

Компания LG вывела на российский рынок телевизор Signature OLED TV R. На сайте производителя уже можно оставить запрос на покупку.
«Телевизор появляется, когда он вам нужен, и исчезает, когда больше не требуется. Экран перемещается на три разных уровня, каждый из которых имеет свое предназначение», — сообщается на сайте компании.
Телевизор можно использовать в режиме колонки, немного развернуть экран и пользоваться музыкой, подсветкой, в качестве умного дома или часами или же в полноэкранном режиме.
Диагональ устройства составляет 65 дюймов. Также телевизор отличается особенно ярким изображением за счет самоподсвечивающийся пикселей. Заявленная стоимость — 90 тысяч долларов (6,9 млн рублей). Впервые телевизор представили на выставке CES в Лас-Вегасе в 2019 году, пишет «Коммерсант».
Примерно в это же время компания Samsung представила похожую технологию. Их смартфон Galaxy Fold был оснащен гибким экраном. По итогам 2019 года новинка LG Signature OLED TV 65R9 вошла в том лучших телевизоров, как инвазионный проект на премии Hi-Tech Mail.ru
, пишут «Дни.ру».