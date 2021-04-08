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РПЦ определит свое отношение к смене пола

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад
Комиссия Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) по богословию и богословскому образованию создаст рабочую группу, чтобы изучить отношение церкви к смене пола. Об этом говорится на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
РПЦ определит свое отношение к смене пола
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Было сформулировано задание по изучению вопроса об отношении Православной церкви к так называемой смене пола. Для разработки документа по этой теме в рамках комиссии будет создана отдельная рабочая группа", - говорится в заявлении.
Отмечается, что к работе группы будут привлечены компетентные эксперты.
Ранее православные священники сравнили ЭКО с евгеникой. Церковно-общественный совет по биомедицинской этике заявил, что если Русская православная церковь легализует экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), это будет означать "прямой путь к евгенике". По мнению членов совета, ЭКО не лечит бесплодие, но "фактически представляет собой новую форму размножения человечества". Если один из способов будет легализован, то это будет оправдывать в глазах общественности и другие методики, что станет прямым путем к евгенике, которая использовалась во времена фашистской Германии и была осуждена на Нюрнбергском процессе.
Общество,РПЦ,
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