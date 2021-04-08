РПЦ определит свое отношение к смене пола

Ранее православные священники сравнили ЭКО с евгеникой. Церковно-общественный совет по биомедицинской этике заявил, что если Русская православная церковь легализует экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), это будет означать "прямой путь к евгенике". По мнению членов совета, ЭКО не лечит бесплодие, но "фактически представляет собой новую форму размножения человечества". Если один из способов будет легализован, то это будет оправдывать в глазах общественности и другие методики, что станет прямым путем к евгенике, которая использовалась во времена фашистской Германии и была осуждена на Нюрнбергском процессе.