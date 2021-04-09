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«Дурацкий вопрос»: Серебряков ответил про своё возвращение в Канаду

News.ru
21 минуту назад
Накануне в Москве состоялся показ фильма «Отец» с участием Энтони Хопкинса. Фильм посетил актёр Алексей Серебряков, недавно вернувшийся на родину. Корреспондент NEWS.ru решил поинтересовался мнением артиста о картине, а также узнать, вернулся он на время или навсегда.
«Дурацкий вопрос»: Серебряков от возвращении в Канаду
Фото: ТАССТАСС
По словам Серебрякова, фильм с легендой голливудского кино ему очень понравился. Однако на вопрос, собирается ли он возвращаться в Канаду, отвечать не стал.
Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий. Удачи! — сказал он.
Ранее Алексей Серебряков объяснил, почему наконец-то вернулся в Россию, фразой «Ёкарный бабай!».
Как писал NEWS.ru, канадский блогер Алекс Брежнев заявил, что артист не смог найти себя вдали от родины и «завыл» от тоски. По его словам, он никогда не слышал, как Серебряков разговаривает на английском языке, и это навело блогера на мысль о специфике его канадского периода жизни. Кроме того, Брежнев считает, что привыкшему к светским мероприятиям человеку из мира шоу-бизнеса жизнь в Канаде может показаться скучной. Здесь надо заниматься любимой работой, творчеством, общаться с друзьями, которых у Серебрякова не было. Артист даже пытался организовать свой театр, но ничего не получилось. По мнению Брежнева, Серебряков мог «завыть от тоски». К тому же он подозревает, что серьёзные изменения во внешности актера за годы эмиграции свидетельствуют о злоупотреблении спиртным.
Общество,Алексей Серебряков,Энтони Хопкинс,Москва,Канада,
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