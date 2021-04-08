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Умер звезда «Бандитского Петербурга» Рудольф Фурманов

Passion.ruиещё 1
8 апреля 2021
Умер звезда «Бандитского Петербурга» Рудольф Фурманов
Фото: Passion.ruPassion.ru
Звезда сериала «Бандитский Петербург» Рудольф Фурманов скончался после тяжелой болезни, об этом рассказали родственники артиста.
Рудольф ФурмановGlobal Look Press
Рудольф Фурмановkino-teatr.ru
Рудольф Фурмановkino-teatr.ru
Рудольф Фурмановkino-teatr.ru
Рудольф Фурмановkino-teatr.ru
Рудольф Фурмановkino-teatr.ru
Рудольф Фурмановkino-teatr.ru
Рудольф Фурмановkino-teatr.ru
Рудольф Фурмановkino-teatr.ru
Рудольф Фурмановkino-teatr.ru
Рудольф Фурмановkino-teatr.ru
Рудольф Фурмановkino-teatr.ru
Они уточнили, что мужчина умер после продолжительной борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом. Знаменитость заразился вирусом еще в 2020 году, но восстановление затянулось на долгие месяцы. Несмотря на старания врачей, победить болезнь ему не удалось. Коллеги и поклонники актера выразили соболезнования его семье.
Журналист Павел Смоляк уточнил, что это очень большая утра. Режиссер Константин Богомолов добавил, что хотел поработать с ним над следующим проектом. «Мы продолжали переговоры об участии Рудольфа Давидовича в совместном проекте. Очень жаль, что этим планам не суждено сбыться», - подчеркнул он.
Актриса Мария Миронова напомнила, что Фурманов был другом ее родителей, а также бессменным руководителем театра-антрепризы Андрея Миронова. По ее словам, он был человеком-легендой. «Он создал свой театр в память о моем отце. Рудик... Дорогой, любимый... Светлый человек. Люблю. Плачу», - написала она.
Зрителям актер известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и многих других.
Фото: kino-teatr.ru, Global Look Press
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