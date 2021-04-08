Умер звезда «Бандитского Петербурга» Рудольф Фурманов

Они уточнили, что мужчина умер после продолжительной борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом. Знаменитость заразился вирусом еще в 2020 году, но восстановление затянулось на долгие месяцы. Несмотря на старания врачей, победить болезнь ему не удалось. Коллеги и поклонники актера выразили соболезнования его семье.