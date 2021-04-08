На реставрацию русской иконы XVI века ушло 50 лет

Икону XVI века «Иоанн Предтеча Ангел пустыни в житии» из собрания Вятского художественного музея имени Васнецовых (Киров) выставили после реставрации, длившейся 50 лет, во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря.

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«Два года после окончания реставрационных процессов эта работа находилась здесь под наблюдением. Мы очень внимательно смотрели на протяжении этого времени, не будет ли происходить каких-то деструктивных процессов. Мы убедились в том, что она стабильна, ее можно транспортировать и использовать в экспозиции музея», – приводит РИА «Новости» слова директора центра Дмитрия Сергеева.

Реставрация иконы, на которой изображен патрональный святой первого русского царя Ивана Грозного , длилась ровно полвека. Разрушены были основа, паволока, левкас, красочный слой. С ней работали несколько поколений реставраторов.

Отреставрированная икона еще несколько дней будет находиться в центре, после чего ее отправят в Вятский художественный музей.

«Очень большой интерес и к самой работе, и к процессу реставрации, мы надеемся, что пока она в Москве, ее смогут посетить, увидеть те, кто хотел бы это осуществить, мы для этого открыты», – отметил Сергеев.

Особенных условий хранения в музее не понадобится, достаточно будет соблюдения необходимого температурно-влажностного режима, добавил эксперт. Ранее Сергеев сообщил, что Центр имени академика Грабаря за три года отреставрировал более 3,2 тыс. музейных предметов, внебюджетные доходы центра составили больше 70 млн рублей.