На реставрацию русской иконы XVI века ушло 50 лет

«Два года после окончания реставрационных процессов эта работа находилась здесь под наблюдением. Мы очень внимательно смотрели на протяжении этого времени, не будет ли происходить каких-то деструктивных процессов. Мы убедились в том, что она стабильна, ее можно транспортировать и использовать в экспозиции музея», – приводит РИА «Новости» слова директора центра Дмитрия Сергеева.
«Очень большой интерес и к самой работе, и к процессу реставрации, мы надеемся, что пока она в Москве, ее смогут посетить, увидеть те, кто хотел бы это осуществить, мы для этого открыты», – отметил Сергеев.