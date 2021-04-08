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Россиянам посоветовали не выезжать за границу

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Российским туристам посоветовали отдыхать внутри страны и не выезжать за границу, чтобы не «зависнуть» на карантине за пределами России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
Россиянам посоветовали не выезжать за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, по ее словам, по многим заграничным направлениям сейчас наблюдается нестабильная обстановка с коронавирусной инфекцией. Кроме того, спикер подчеркнула, что туризм внутри государства на данный момент активно развивается.
Кроме того, Попова отдельно порекомендовала не ехать в Африку из-за опасности завоза малярии и лихорадки Денге.
В апреле глава Роспотребнадзора предупредила российских туристов об увеличении числа инфицированных COVID-19 в Турции и опасности поездок в страну. Как уточнила спикер, в республике выявлено уже несколько десятков случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса.
Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,Комсомольская правда,Россия,
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