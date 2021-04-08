Россиянам посоветовали не выезжать за границу

Так, по ее словам, по многим заграничным направлениям сейчас наблюдается нестабильная обстановка с коронавирусной инфекцией. Кроме того, спикер подчеркнула, что туризм внутри государства на данный момент активно развивается.
Кроме того, Попова отдельно порекомендовала не ехать в Африку из-за опасности завоза малярии и лихорадки Денге.
В апреле глава Роспотребнадзорапредупредила российских туристов об увеличении числа инфицированных COVID-19 в Турции и опасности поездок в страну. Как уточнила спикер, в республике выявлено уже несколько десятков случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса.