«Не соответствует данным The Lancet»: Словацкие учёные о «Спутник V»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» отличается от той, которая была описана в авторитетном журнале The Lancet и получила одобрение. Как пишет издание Dennik N, к соответствующему выводу пришли словацкие учёные.

Препарат пока находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), являющегося регулятором Евросоюза . Страны ЕС не могут закупать вакцину до тех пор, пока она не получит одобрение ЕМА и регистрации. Впрочем, в двух государствах — в Словакии и в Венгрии — проигнорировали это правило.

Покупка «Спутника V» привела к правительственному кризису в Словакии. Премьер-министр Игор Матович, являющийся главным сторонником вакцины во властных кругах страны, а также глава национального Минздрава Марек Крайчи, выдавший разрешение на использование препарата без регистрации в ЕС, лишились своих постов.

Матович, остающийся вице-премьером и главой Минфина , констатировал, что в стране идёт политическая игра и влиятельные силы пытаются сорвать вакцинацию российским препаратом. Он назвал эти действия циничными и хладнокровными.

Рамблер

"Они действуют, учитывая мнение 500 тысяч человек, которые не хотят прививаться другой вакциной, кроме «Спутника». <...> Сосредоточусь на главном — нам нельзя потерять «Спутник». К сожалению, на данный момент это самый вероятный сценарий", — написал Матович в Facebook.

Он также сообщил, что посетил Москву и намерен встретиться с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым , с которым Матович и согласовывал поставку 2 млн доз препарата. Он подтвердил, что переговоры будут касаться дальнейших перспектив использования вакцины в Словакии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с российской вакциной против коронавируса «Спутник V» в Словакии.

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«В ЕС, с одной стороны, есть централизованное агентство, с другой стороны, есть желание отдельных стран, не дожидаясь централизованных решений, на основе двусторонних контактов обговаривать возможные закупки», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что есть устойчиво высокий спрос на российскую вакцину во многих странах мира. Пресс-секретарь назвал это очевидной реальностью, с которой приходится работать.

В настоящее время определенные политические силы в Словакии ведут к срыву вакцинации от COVID-19 в республике российским препаратом «Спутник V». Об этом 8 апреля написал словацкий вице-премьер, министр финансов и председатель правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) Игорь Матович на своей странице в соцсети Facebook.

«Шаг за шагом (влиятельные политические силы) уже шестую неделю делают все, чтобы в борьбе наступил абсолютный перелом, стремясь воспрепятствовать применению «Спутника V» в Словакии. Они действуют цинично и хладнокровно, не оглядываясь на здоровье и жизни граждан Словакии. Они действуют вопреки воле 500 тыс. жителей (страны), которые не хотят прививаться другой вакциной», — говорится в сообщении Матовича.

Также он добавил, что российский препарат успешно используется в 50 странах мира и только в Словакии вокруг вакцины развернулась «грязная игра».

«Я сосредоточусь на главном — воспрепятствовать тому, чтобы мы лишились «Спутника V». Это, к сожалению, в данный момент представляется как наиболее вероятный сценарий (развития событий)», — добавил словацкий политик.

Ранее предполагалось, что 6 апреля министерство здравоохранения Словакии сделает заявление о результатах экспертизы российской вакцины «Спутник V» и о том, будет ли она одобрена к использованию на территории страны. Но позднее представитель ведомства Зузана Элиашова сообщила РИА Новости, что Минздрав Словакии отложил заявление до конца этой недели.

Ранее словацкий регулятор заявил, что завершил лабораторные исследования российской вакцины.

Братиславское издание Pravda проинформировало со ссылкой на представителя института Магдалену Юркемикову, что словацкий регулятор - Госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ), не смог сделать заключение о безопасности и эффективности вакцины «Спутник V».

«Наш институт направил 30 марта в минздрав заключение, в котором констатировал, что невозможно сделать вывод о пользе и рисках вакцины "Спутник V" из-за большого количества недостающих данных от производителя, несоответствия лекарственных форм и невозможности сравнения партий, используемых в разных исследованиях и странах», - заявила Юркемикова.