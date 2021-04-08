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Джонсон записал видео после первого поражения нокаутом

Алевтина Жаркова
1 час назад
Легенда UFC Деметриус Джонсон записал видео после того, как потерпел поражение на турнире ONE Championship. Запись размещена в его аккаунте в Instagram.
«Я в этом спорте достаточно давно и знаю, что такое случается даже с лучшими», - прокомментировал исход встречи с Адриано Мораесом спортсмен.
Напомним, Джонсон проиграл после нокаута Мораеса во втором раунде. Сначала противник отправил легенду Абсолютного бойцовского чемпионата в нокдаун, но затем нанес удар коленом по голове – этот прием является запрещенным в UFC (но разрешен по правилам ONE).
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