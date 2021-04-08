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Из-под Азовского моря: как обеспечат Крым водой

Мария Иванова
2 часа назад
Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов рассказал, что в Азовском море начали проводить разведку дна для поисков пресной воды. Об этом сообщает РИА Новости.
Из-под Азовского моря: как обеспечат Крым водой
Фото: ТАССТАСС
По словам Кабанова, под Азовским морем находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань, поэтому там могут быть обширные запасы пресной воды.
Одновременно поиски пресной воды ведутся на нескольких подземных месторождениях в Симферопольском и Бахчисарайском районах.
«Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам», - рассказал Кабанов.
Как сообщал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.
В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Лето 2020-го в Крыму выдалось особенно засушливым, военным из-за этого пришлось провести трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.
Общество,Евгений Кабанов,Республика Крым,
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