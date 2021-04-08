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Cosmos Travel запустила «прививочные туры» в Россию

Алиса Селезнёва
31 минуту назад
Российская онлайн-платформа Cosmos Travel с 7 апреля начала продажу туров для вакцинации от коронавируса граждан РФ, живущих за рубежом. Об этом пишут «Ведомости».
Cosmos Travel запустила «прививочные туры» в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Cosmos Travel, которая входит в сеть Cosmos Hotel Group, принадлежащую АФК «Система», предложила гражданам России, живущим за границей несколько пакетных туров по вакцинации «Спутником V».
В туры входит проживание, транспортные услуги, а также сопровождение в центр вакцинации. При этом перелет до Москвы клиенты оплачивают самостоятельно. В компании разработали два пакета стоимостью 700 и 1500 евро.
Более дорогой предполагает пребывание в России в течение 21 дня, чтобы успеть вакцинироваться обоими компонентами прививки. Более дешевый - две поездки сроком на три дня каждая и общей стоимостью 700 евро.
«Интерес к вакцинации «Спутником V» со стороны граждан России, проживающих в других странах, большой. К нам часто обращаются с таким запросом», – пояснил генеральный директор Cosmos Travel Андрей Сивицкий.
По его словам, в компании рассчитывают, что антиковидными турами смогут воспользоваться не менее 50 000 человек до конца года.
Как писал «Рамблер», о регистрации «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. С 18 января на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.
Согласно данным, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, эффективность «Спутника V» составляет 91,6 процента.
Общество,В мире,АФК Система,Ведомости,Россия,
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